Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака", — отметил Халф, чье выступление показал телеканал "Аль-Джазира".

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

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