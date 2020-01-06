Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает в понедельник Trend со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кампания начнется 14 февраля и затронет машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год.