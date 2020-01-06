Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

6 января 2020 16:47 (UTC+04:00)

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает в понедельник Trend со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кампания начнется 14 февраля и затронет машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год.

Причиной отзыва является то, что соединение между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. В результате панель может самопроизвольно отсоединяться, что будет представлять угрозу не только для пассажиров, но и для едущих позади машин.

Mercedes-Benz USA в декабре продала 30,294 тыс. легковых автомобилей (на 5,4% меньше, чем за тот же месяц 2018 года) и 4,985 тыс. грузовых машин (на 21,1% больше). По итогам всего 2019 года общие продажи составили 357,729 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя годом ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы
Европа 16:39
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
США 15:12
Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Ирак при помощи санкций
Европа 15:07
Полиция Германии задержала мигрантов из Азербайджана
Общество 14:45
Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Китай 13:47
Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО
Арабские страны 13:15
Лента новостей
Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
Европа 17:51
Китай обнародовал данные по импорту туркменского газа
Туркменистан 17:35
Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов
В мире 17:06
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 458 человек
Политика 16:48
Самые красивые платья на "Золотом глобусе" (ФОТО)
Стиль 16:43
В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы
Европа 16:39
Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
Энергетика 16:21
МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке
Китай 15:56
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии
Турция 15:52