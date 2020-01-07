Помпео провел телефонный разговор с Зеленским

7 января 2020 00:46 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским Ближний Восток и стратегическое сотрудничество Вашингтона и Киева, сообщил госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнерство", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Помпео отложил визит на Украину в начале января в связи с событиями в Ираке, где демонстранты напали на посольство США, а США в отместку провели операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

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