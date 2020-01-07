Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

7 января 2020 23:12 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец. С соответствующим заявлением глава Пентагона выступил в интервью телекомпании CNN, которое было показано во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. - подчеркнул Эспер. - Как я говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего".

В ответ на вопрос ведущей о том, считает ли он целесообразным убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, глава американского Минобороны отметил, что иранский генерал "был пойман с поличным".

"Дело в том, что Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты, - сказал Эспер. - Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя".

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