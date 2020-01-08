Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае конфликта с Ираном готов соблюдать законы, запрещающие атаки на культурные объекты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это. Скажу так. Если Иран сделает что-то, что они не должны делать, они столкнутся с очень серьезными последствиями", - сказал он во вторник журналистам.

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