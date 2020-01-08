Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке

8 января 2020 04:20 (UTC+04:00)

Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", - заявил Хоффман.

Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

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