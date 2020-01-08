Белый дом раскритиковал CNN за ложные сообщения (Обновлено)

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп не намеревался выступать с телеобращением, и раскритиковала сообщивший об этом телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гришэм ретвитнула сообщение одного из корреспондентов телеканала, где говорилось, что помощники Трампа срочно готовятся к телеобращению президента.

"Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе перед тем, как твитить. В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных "репортажей", - написала Гришэм.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке. Позднее сообщалось, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации и не будет обращаться к нации во вторник вечером.

05:13 (GMT+4) Белый дом ведет подготовку к обращению президента Дональда Трампа к нации на фоне ударов иранской армии по военным базам США в Ираке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал CNN.

По его данным, обращение может транслироваться в прямом эфире из Овального кабинета. Трамп лишь единожды ранее обращался к стране со своего официального рабочего места.

CNN сообщает, что окончательного решения об обращении Трампа не принято.

Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что президент Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.

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