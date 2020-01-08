Меры безопасности усилены вокруг Белого дома из-за ситуации с Ираном

8 января 2020 05:44 (UTC+04:00)

Меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены в связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телекомпания CNN.

По данным телекомпании, по периметру Белого дома выставлены дополнительные сотрудники Секретной службы США, вооруженные автоматическим оружием. При этом в самой Секретной службе телекомпании прокомментировать ситуацию отказались, отметив лишь, что "ведется постоянная оценка угроз".

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

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