После крушения украинского лайнера в Иране акции Boeing понизились

8 января 2020 23:37 (UTC+04:00)

Акции корпорации Boeing в среду на нью-йоркской бирже упали на 1,42% после катастрофы в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации на сайте биржи, к 12:30 по времени восточного побережья США курс акций упал на 1,42%, или на $4,78 - до 332,60.

Самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который в среду выполнял рейс из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

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