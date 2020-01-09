Защита Вайнштейна потребовала, чтобы судья взял самоотвод

Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, дело которого рассматривается в суде в Нью-Йорке, потребовала, чтобы судья взял самоотвод из-за предвзятого отношения к подсудимому – поводом послужило замечание на счет мобильного телефона Вайнштейна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в Нью-Йорке началось судебное разбирательство по делу Вайнштейна, которого обвиняют в ряде преступлений сексуального характера. В течение этой недели идет процедура выбора коллегии присяжных.

Ходатайство обращено к судье Джеймсу Берку.

"Мы обращаемся с просьбой, чтобы вы, ваша честь, взяли самоотвод по этому делу в связи с предвзятыми и подстрекательскими комментариями, сделанными судом в адрес господина Вайнштейна вчера утром", - говорится в нем.

По словам адвокатов, судья сделал замечание Вайнштейну за использование мобильного телефона в зале суда до того, как началось заседание. Как отмечается в ходатайстве, судья поинтересовался у Вайнштейна, действительно ли тот хочет остаться в тюрьме на всю оставшуюся жизнь из-за того, что нарушает порядок и ведет переписку.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали против него расследование.

Продюсеру может грозить пожизненное заключение. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

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