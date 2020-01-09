В Госдепартаменте считают, что руководство Ирака желает оставить ВС США в республике

9 января 2020 09:47 (UTC+04:00)

Руководство Ирака не желает вывода ВС США из страны. Такое мнение высказал в беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не могу предсказать, что парламент Ирака собирается сделать или заявить, но полагаю, что резолюция [парламента Ирака о прекращении военного присутствия иностранных сил в стране носит] необязательный характер..., - сказал он. - Кто в Ираке хочет выполнения [резолюции] о выводе войск? Думаю, что никто в правительстве Ирака не хотел бы этого на данный момент".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
США 09:21
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке
Арабские страны 08:27
Машины коалиции прибыли на американскую базу в Сирии
Арабские страны 01:03
Дания выведет часть военных из Ирака
Арабские страны 00:45
В США индексы пошли вверх после заявления Трампа о готовности к миру с Ираном
США 8 января 23:20
Нефть WTI подешевела после заявления Трампа по Ирану
США 8 января 22:51
Лента новостей
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:58
В Азербайджане завершается срок представления документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика 09:58
В турецкой провинции будет построена канатная дорога
Турция 09:52
Курс маната по отношению к мировым валютам на 9 января
Финансы 09:51
В ДТП в Иране погибли десятки человек
Общество 09:45
Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Другие страны 09:42
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:40
В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
Транспорт 09:38
У певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Интересное 09:37