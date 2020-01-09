В Госдепартаменте считают, что руководство Ирака желает оставить ВС США в республике

Руководство Ирака не желает вывода ВС США из страны. Такое мнение высказал в беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не могу предсказать, что парламент Ирака собирается сделать или заявить, но полагаю, что резолюция [парламента Ирака о прекращении военного присутствия иностранных сил в стране носит] необязательный характер..., - сказал он. - Кто в Ираке хочет выполнения [резолюции] о выводе войск? Думаю, что никто в правительстве Ирака не хотел бы этого на данный момент".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака.

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