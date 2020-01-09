Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу

9 января 2020 21:03 (UTC+04:00)

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что, "вероятно, скоро" направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны действовать разумно и мыслить стратегически", - сказала она журналистам на брифинге. По ее словам, статьи импичмента будут направлены в сенат "вероятно, скоро".

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл ранее потребовал от демократов в палате представителей формально передать дело по импичменту Дональда Трампа в сенат.

Ранее палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с декабря медлит с передачей дела в сенат и назначением обвинителей из числа депутатов палаты представителей. Пелоси заявила, что требует "честной" организации процесса в сенате.

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