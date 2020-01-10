Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа

10 января 2020 04:46 (UTC+04:00)

Палата представителей конгресса США в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующая резолюция принята большинством членов палаты, которые представляют Демократическую партию и являются противниками Трампа. Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не информирует конгресс должным образом.

Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае принятия сенатом не будет направлен на подпись президенту. Однако в верхней палате документ может не набрать необходимое число голосов, поскольку большинство там у республиканцев, которые в целом поддерживают своего президента-однопартийца. Таким образом законодатели в палате лишь выразили свою позицию, не имея полномочий реально запретить Трампу вести боевые действия против Ирана.

Лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти в ходе дебатов обратил внимание на то, что голосование демократов преследовало политические цели. Он напомнил, что такой тип резолюций традиционно используется для проведения каких-либо торжественных мероприятий на территории конгресса, но не по важным государственным поводам, так как подобные документы имеют силу "новогодней резолюции".

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