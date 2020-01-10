Майк Помпео назвал возможную причину крушения украинского Boeing в Иране

Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 в Иране могла быть техническая неисправность, однако нужно дождаться результатов расследования. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео отметил, что сейчас проводится расследование происшествия, и выразил надежду, что "иранцы будут сотрудничать в полной мере".

"Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность", - заявил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Также он отметил, что американский народ должен узнать, если выяснится, что Иран совершил нечто более "вероломное".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг заявления о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.