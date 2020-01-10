Дональд Трамп допустил, что может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января или немного позже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал глава Белого дома в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо. Он также не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня.

Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным.

Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.