В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном

10 января 2020 10:56 (UTC+04:00)

Сотни манифестантов в Вашингтоне и Нью-Йорке провели акции с требованием деэскалации ситуации с Ираном и урегулирования конфликта дипломатическим путем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Активисты в Вашингтоне, скандировавшие "Нет войне!", собрались в четверг вечером у здания Капитолия. Несколько участниц акции, одетые в похожие на тюремные оранжевые робы держали перевернутый флаг США. Присоединившийся к ним пожилой ветеран объяснил, что на флоте таким образом сигнализируют о бедствии, а в данном случае манифестанты указывают, что в бедственном состоянии находится целая страна.

В Нью-Йорке несколько сотен сторонников мира собрались перед зданием Муниципального центра в Нижнем Манхэттене.

Шествия в Вашингтоне и Нью-Йорке стали первыми из более 200 мероприятий, которые коалиция пацифистских организаций планирует провести по всей стране. Отмечается, что они прошли мирно и без столкновений с правоохранителями.

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