Дональд Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США

Американский президент Дональд Трамп не исключает, что Иран при нанесении ракетного удара по базам в Ираке пытался избежать значимого ущерба для США. Об этом глава Белого дома заявил в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал", - сказал он. Как констатировал Трамп, при ударе какие-либо важные для США цели не были поражены. "Возможно, они не желали их поразить, либо произошло что-то другое", - добавил американский лидер, говоря об иранских властях.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео выразили уверенность в том, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных.

Трампу во время интервью также был задан вопрос о том, будет ли он в случае новых ударов со стороны Ирана консультироваться с Конгрессом США перед принятием решения об ответных шагах. "Нам нужно иметь возможность делать то, что необходимо", - ответил американский лидер. "Нам нужно сохранить президентские полномочия. Надо иметь возможность принимать решение за секунды", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

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