Дональд Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в пятницу передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёна.

"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Yonhap отмечает, что Трамп ранее принял в Белом доме Чон Ый Ёна. До этого глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус информировала, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн провел в Вашингтоне встречи с Чон Ый Ёном и генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, на которых обсуждалась координация по КНДР.

В июне 2019 года лидеры КНДР и США уже обменивались письмами в преддверии визита Трампа на демилитаризованную зону.

Ким Чен Ын и Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.

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