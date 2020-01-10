США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране

10 января 2020 18:00 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752. Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании", - написал Помпео в Twitter.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов
Бизнес 19:04
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране
США 17:01
В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
Европа 15:44
Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
Общество 14:50
Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном
Другие страны 14:33
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Европа 13:50
Лента новостей
Азербайджан лидирует по числу посетивших Грузию иностранцев
Туризм 19:25
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов
Бизнес 19:04
Германская компания получила разрешение на осуществление полетов в грузинские курорты
Транспорт 18:59
Новая стратегия МБА укрепит рыночные позиции банка
Финансы 18:50
НСТР Азербайджана отменил конкурс в связи с радиочастотой 102 MГц
Общество 18:47
Госагентство по ОМС обнародовало число обращений за 2019 год
Финансы 18:40
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
Политика 18:24
ЦБ Азербайджана: Инфляционная цель банка останется неизменной
Финансы 18:16
АФФА запретила группе лиц любую футбольную деятельность
Общество 18:04