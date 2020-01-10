США ввели санкции против иранских чиновников и компаний

Минфин США ввел санкции против 17 производителей стали и горнодобывающих иранских компаний, а также восьми высокопоставленных чиновников, сообщил в ходе брифинга глава ведомства Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые антииранские санкции после ракетной атаки на американские базы в Ираке.

"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе, – ред.) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", – приводит агентство слова Мнучина.

Также ограничения коснулись 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке.

При этом, глава американского Минфина указал, что США сделают исключение из санкций для тех, кто будет занят в расследовании катастрофы украинского Boeing в Иране.

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