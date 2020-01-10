Писательница Марианна Уильямсон отказалась от борьбы за пост президента США

Писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вышла из предвыборной борьбы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

"Я участвовала в кампании для того, чтобы использовать все возможности для доведения своей точки зрения, - привела телекомпания заявление Уильямсон, адресованное ее сторонникам. - В условиях, когда наступает этап первичных выборов, мы не сможем набрать достаточное число голосов для того, чтобы вывести дискуссию на новый уровень". Она подчеркнула, что "не хочет быть препятствием на пути прогрессивного кандидата" от Демократической партии.

Согласно опубликованным в пятницу итогам опроса, проведенного телекомпанией Fox News, уровень поддержки Уильямсон в штатах, где пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, составляет около 1%.

3 февраля в штате Айова пройдут первые в нынешнем избирательном цикле собрания партийных активистов, на которых начнется многоступенчатый процесс выдвижения делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир пройдут первые в США первичные выборы. Отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.