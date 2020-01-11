WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

11 января 2020 01:36 (UTC+04:00)

Американские военные на прошлой неделе провели в Йемене сверхсекретную операцию против одного из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Абдоля Резы Шахлая, которая не увенчалась успехом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По данным издания, операция проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Оба удара были санкционированы примерно в одно время, но операция в Йемене пошла не по плану. Однако, как заявил один из источников издания, иранский военачальник вновь может стать целью американских военных в будущем.

О проведении обеих операций Вашингтон также планировал объявить одновременно. "Если бы мы убили его, мы бы похвастались этим в ту же ночь", - заявил The Washington Post один из американских чиновников.

Как поясняет газета, администрация США считает Абдоля Резу Шахлая причастным к нападениям на американских военных в Ираке. Ранее Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $15 млн за информацию о нем.

Как отмечает The Washington Post , попытка устранить Абдоля Резу Шахлая может указывать на то, что убийство Сулеймани было частью более крупной операции. Это вызывает вопрос, была ли она направлена исключительно на предотвращение "неминуемых нападений" на американцев, как заявляют в Вашингтоне, или же ее целью был удар по руководству КСИР.

В Пентагоне информацию об операции комментировать не стали. "Мы видели сообщения об ударе <...> в Йемене, который давно считается прибежищем террористов и других врагов США. Министерство обороны не обсуждает предполагаемые операции в регионе", - заявил ТАСС официальный представитель оборонного ведомства Ребекка Ребарих.

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