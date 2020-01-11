Авиавласти в США предложили взыскать с Boeing еще $5,4 миллиона

11 января 2020 02:35 (UTC+04:00)

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило взыскать с компании Boeing 5,4 миллиона долларов за, предположительно, установку некачественных деталей на 178 самолетов 737 MAX, которые компании представила как готовые к сертификации, говорится в сообщении на сайте организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Предложенный административный штраф является дополнительным к предложенному ранее административному штрафу в размере более 3,9 миллиона долларов… Письмо об этом было направлено в начале декабря", - сказано в документе.

О прошлом штрафе было объявлено 7 декабря. Компания обязана дать ответ на каждое из писем регулятора в течение 30 дней после их получения.

В июне американский регулятор сообщил, что Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX.

Полеты Boeing 737 MAX в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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