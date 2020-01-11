Власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как информировало в пятницу информационное агентство Associated Press (АP), Техас стал первым американским штатом, принявшим такое решение на основании указа президента Дональда Трампа.

По данным АP, губернатор мотивировал этот шаг тем, что Техас принимает у себя больше беженцев, чем любой другой штат страны. В публикации приводятся данные исследовательской службы Pew Research Center о том, что с 2002 года власти Техаса расселили 88,3 тыс. иностранцев, которым предоставлено убежище в США. Власти и неправительственные организации штата сосредоточат свои усилия на тех, кого уже разместили на территории Техаса, "включая беженцев, мигрантов и бездомных", цитирует агентство письмо Эбботта, направленное в Госдепартамент.

В ноябре прошлого года в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение снизить квоты на прием беженцев в 2020 финансовом году (начался 1 октября 2019 года) до 18 тыс. человек. В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тыс. человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти вдвое. Ранее Трамп также издал исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны должно производиться в большинстве случаев лишь с согласия местных властей и властей штатов.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность этим решением США. В распространенном в Женеве заявлении верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что в условиях масштабного вынужденного переселения людей в мире уменьшение возможностей для их приема осложняет гуманитарную работу УВКБ. Верховный комиссар напомнил, что лишь около половины процента из 26 млн беженцев в мире охвачены программами расселения.

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