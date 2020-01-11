Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти

Вашингтон заявил властям в Багдаде, что они в случае вывода американских войск из Ирака могут быть лишены доступа к хранящимся в США средствам, которые были получены от продажи нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу электронная версия газеты "The Wall Street Journal".

По словам ее источников, представители Госдепартамента в среду в телефонном разговоре уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что может быть заблокирован применяемый Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Он является одним из 12 банков, которые входят в Федеральную резервную систему США. Она выполняет в стране функции центробанка.

На указанном счете, в частности, хранятся средства, которые были получены от продажи иракской нефти в другие страны, отмечает издание. Оно констатирует, что этот шаг нанесет серьезный ущерб иракской экономике. О какой именно сумме идет речь, в материале не уточняется.

Во время указанного телефонного разговора в среду стороны также обсудили взаимодействие между США и Ираком в военной, политической и экономической сферах, говорится в материале. Представители Госдепартамента пока не комментировали приведенные в публикации утверждения. Власти Ирака тоже пока этого не сделали.

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