Гутерреша призвали вмешаться в ситуацию с невыдачей визы Зарифу

12 января 2020 06:37 (UTC+04:00)

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой вмешаться в ситуацию с невыдачей американской визы главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на этой неделе США не выдали визу Зарифу для участия в заседании СБ ООН.

"Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН выражает решительный протест стране пребывания (организации - ред.) и выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения ей своих правовых обязательств, а также попыток использовать место расположения штаб-квартиры ООН в качестве политического рычага против определенных стран", - сказано в письме.

В документе сказано, что США не отреагировали должным образом на беспокойство и правовую позицию ООН в связи с отказом выдавать визы или незаконными ограничениями со стороны Штатов в отношении некоторых государств-членов.

"В нынешних обстоятельствах для исправления этого нарушения международного права необходимо использовать доступные правовые средства", - пишет постпред Ирана. По его словам, Тегеран твердо убежден, что продолжающееся невыполнение Соединенными Штатами своих обязательств, сказавшееся на работе иранских представителей в ООН, подтверждает, что правовой спор между принимающей страной, ООН и Ираном существует.

"Поэтому Иран вновь предлагает вашему превосходительству вмешаться в соответствии с разделом 21 соглашения о штаб-квартире, чтобы достичь урегулирования такого спора, который уже поставил под сомнение авторитет системы ООН", - сказано в письме.

США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.

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