Более десятка саудовских военных вышлют из США

12 января 2020 08:19 (UTC+04:00)

Американские власти намерены выслать из страны более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в США, в связи со стрельбой в штате Флорида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

После произошедшего власти США провели проверки в отношении проходящих в США военную подготовку саудовцев. Их насчитывается около 850.

По словам источников Си-эн-эн, выслать планируется тех подданных Саудовской Аравии, которые были уличены в связях с некими экстремистскими организациями. В публикации отмечается, что никого из указанных лиц не подозревают в оказании помощи аш-Шамрани.

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