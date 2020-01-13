США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу Axios, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

"Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября", - сказал он. "Мы дали им понять через множество каналов, что мы хотим вернуть их [переговоры] в правильное русло, чтобы было выполнено обещание [по денуклеаризации], которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]", - добавил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что считает хорошим знаком тот факт, что Пхеньян пока воздерживается от каких-либо новых испытаний, несмотря на обещанный "рождественский подарок". "Президент [США Дональд Трамп] предположил, что он [Ким Чен Ын] пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазу, ни какой-либо другой рождественский подарок. Это представляется позитивным развитием событий", - отметил помощник президента.

Как ранее заявляли представители КНДР, 31 декабря 2019 года истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сон сообщил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". Некоторые американские СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях. Трамп в свою очередь пошутил, что Ким Чен Ын в качестве рождественского подарка может прислать ему "красивую вазу вместо испытания ракеты".

Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон в ответ обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

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