В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп не снимет санкций с Ирана до тех пор, пока тот не начнет вести переговоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам О'Брайена, администрация Трампа дала понять, что "ни при каких условиях этого не произойдет (санкции не будут сняты)".

"Если вы хотите вести с нами переговоры, вы сначала откажитесь от чего-то, просто ради привилегии вести переговоры", - сообщил советник Трампа по нацбезопасности в интервью порталу Axios.

"Нам не нужны переговоры... Наша экономика фантастическая… Именно иранцы нуждаются в переговорах с нами. Почему мы должны первыми отказываться от чего-то?" - добавил О'Брайен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.