США намерены вывести часть войск из Афганистана даже без сделки с талибами

13 января 2020 08:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп планирует в 2020 году сократить численность американского воинского контингента в Афганистане вне зависимости от того, удастся ли Соединенным Штатам достичь соглашения с радикальным движением "Талибан", заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы снова оказались в ситуации, когда ведем переговоры с талибами. Афганские силы работают лучше, и, я думаю, что в ближайшее время мы будем в состоянии, независимо от того, будет ли достигнута это сделка, сократить наше военное присутствие в Афганистане", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, возможно ли заключение соглашения с талибами до президентских выборов в США, О'Брайен сказал: "Я не сужу о том, когда состоятся выборы, но, я думаю, что в этом году, возможно, сделка состоится".

"Мы работаем над этим. Но это должна быть хорошая сделка", - добавил чиновник.

Он привел слова Трампа о том, что до подписания соглашения с талибами "должна быть снижена степень насилия", а после подписания соглашения необходимо немедленно перейти к межафганским переговорам.

"В конченом счете, именно афганцы должны принести мир в Афганистан", - заключил О'Брайен.

Американские чиновники, а также СМИ неоднократно заявляли о намерении Трампа вывести - полностью или частично - войска страны из Афганистана. Так, в декабре телеканал NBC News сообщал о желании главы Соединенных Штатов вывести из Афганистана четыре тысячи военных.

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