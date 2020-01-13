Цена акции компании Tesla повышается

13 января 2020 23:36 (UTC+04:00)

Акции компании Tesla в понедельник впервые превысили отметку в $500 за ценную бумагу. Согласно информации на сайте биржи NASDAQ, по данным на 13:00 по времени Восточного побережья США, курс акций компании поднялся до уровня $517,14 за бумагу, то есть на 8,2%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил интернет-портал Market Insider, это связано с публикацией в понедельник аналитической оценки компании Oppenheimer, согласно которой, акции Tesla могут со временем достичь отметки $612 за акцию. "Хотя ранее компания сталкивалась с трудностями, связанными с процессом роста, мы считает, что она достигла важного этапа, когда способна обеспечить стабильные финансовые потоки, - отмечается в оценке. - Мы считаем, что принятая в компании система оценки рисков, учет прежних ошибок и амбициозные планы начинают представлять существенную угрозу тем транспортным компаниям, которые не способны или не желают более быстрыми темпами применять инновации".

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на эту оценку, отметила, что Tesla обладает "ключевыми преимуществами" в разработке моделей электромобилей и в создании аккумуляторных батарей.

Компания Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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