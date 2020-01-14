США после стрельбы на базе ВМС во Флориде вышлют 21 саудовского военного

14 января 2020 03:27 (UTC+04:00)

Американские власти вышлют в понедельник из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в США. Как объявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр, данное решение принято по итогам проверки после стрельбы в штате Флорида, открытой подданным королевства в декабре прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 слушатель был отстранен от занятий в США, они сегодня в течение дня вернутся в Саудовскую Аравию", - сказал он.

По словам министра, связи саудовских военных с какими-либо террористическими группами выявлены не были, однако в соцсетях 17 из них были выявлены "джихадистские или антиамериканские сообщения". Кроме того, 15 военнослужащих из общего числа "имели определенный контакт с детской порнографией". Все это, по словам Барра, не является основанием для возбуждения уголовных дел на территории США. Тем не менее, сама саудовская сторона посчитала, что "подобное поведение не достойно офицеров ВВС и ВМС Саудовской Аравии", в связи с чем их было решено отозвать на родину, где в отношении них будет проведено разбирательство.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

После произошедшего власти США провели проверки в отношении проходящих в США военную подготовку саудовцев. Их насчитывается около 850.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"
США 03:53
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск
США 01:59
США исключат КНР из списка валютных манипуляторов
США 13 января 22:40
Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты
Казахстан 13 января 16:20
Госдеп США: Расширение ЮГК создаст новые долгосрочные источники экспортных доходов для поставщиков
Энергетика 13 января 14:09
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Китай 13 января 13:29
Лента новостей
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Россия 04:08
Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"
США 03:53
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны
Политика 03:06
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным
Политика 02:58
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе
Политика 02:45
Ливан восстановил право голоса в ГА ООН
Арабские страны 02:38
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск
США 01:59
Избранный президент Гватемалы сообщил о готовящемся на него покушении
Другие страны 01:38
Адвокаты Ассанжа заявили, что им не дают встречаться с подзащитным
Европа 01:14