Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"

14 января 2020 03:53 (UTC+04:00)

Американская актриса Зои Кравиц на шоу Эллен Дедженерес рассказала о том, как готовится к съемкам фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в котором играет Женщину-кошку, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все идет хорошо. Это очень волнительно и очень тяжело физически. Я так много тренируюсь, что еле добираюсь до дома", — прокомментировала актриса.

Зои Кравиц добавила, что для роли уже перемерила множество костюмов и собирается лететь в Лондон, где сейчас проходят съемки, чтобы присоединиться к Роберту Паттинсону (Бэтмен) и Колину Фарреллу (Пингвин).

В супергеройском боевике также снимется Джеффри Райт (комиссар полиции Джеймс Гордон), Пол Дано (Загадочник), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенниуорт) и другие.
Выход картины запланирован на июнь 2021 год.

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