Композитор Джон Уильямс установил рекорд по числу номинаций на "Оскар"

14 января 2020 04:32 (UTC+04:00)

Американский композитор и дирижер Джон Уильямс установил рекорд по количеству номинаций на премию "Оскар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня он вошел в список претендентов на золотую статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму" за главную тему к блокбастеру "Звездные войны: Скайуокер. Восход", став 52-кратным номинантом на кинонаграду.

Из ныне живущих деятелей искусства — это самый большой результат (абсолютный рекордсмен —Уолт Дисней, которого номинировали на "Оскар" 59 раз).

Джон Уильямс — 5-кратный лауреат премии "Оскар" ("Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера"), а также 21-кратный обладатель премии "Грэмми", 7-кратный "BAFTA" и 4-кратный "Золотого глобуса", а также других престижных наград.

Кроме саундтреков к фильмам композитор писал музыкальное сопровождение для Олимпийских игр, телесериалов и концертов.

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