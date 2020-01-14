В Колорадо мужчина ранил ножом восьмерых человек

14 января 2020 04:42 (UTC+04:00)

В США мужчина ранил холодным оружием в понедельник восьмерых человек в штате Колорадо и был схвачен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции города Колорадо-Спрингс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, злоумышленник нападал на людей в трех различных местах и был задержан самими пострадавшими. "Мужчина взят под стражу и больше не представляет опасности для общества. Восемь пострадавших доставлены в больницы для оказания медицинской помощи в связи с ранами, нанесенными острым режущим предметом", - информировали органы правопорядка.

"Нападения, как представляется, были совершены без какой-либо системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, не имеется", - добавили в полиции. Там пообещали опубликовать имя и фамилию, а также фотографию нападавшего позднее и в зависимости от хода расследования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге
США 6 ноября 2019 00:40
В Турции в результате вооруженного нападения пострадали три человека
Турция 4 августа 2019 23:44
Основатель Discovery Channel выставил свое ранчо на продажу за $279 млн
В мире 16 мая 2019 14:11
Вооруженные лица в масках совершили нападение на самолет Austrian Airlines - СМИ
Европа 10 апреля 2019 06:57
При стрельбе в Колорадо ранены двое взрослых и двое детей - СМИ
Другие страны 15 июня 2018 03:13
В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
Китай 11 февраля 2018 13:04
Лента новостей
Подозреваемому в нападении рядом с синагогой в Нью-Йорке грозит смертная казнь
США 05:26
В Болгарии после инцидента с пострадавшим пиротехником обнаружили склад взрывчатки
Европа 05:20
"Барселона" расторгла контракт с главным тренером Вальверде Кике Сетьен стал главным тренером
Европа 05:15
МИД Великобритании тайно финансировал агентство Reuters в годы холодной войны
Европа 04:49
Помпео: США не отменят санкции по Ирану
США 04:45
Венесуэла выступила против санкций США в отношении парламентариев
Другие страны 04:39
Хафтар не подписал соглашение о перемирии
Другие страны 04:36
Композитор Джон Уильямс установил рекорд по числу номинаций на "Оскар"
США 04:32
Верховный суд Венесуэлы определит нового спикера парламента
Другие страны 04:28