Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается с 14-го января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте американская компания Microsoft.

"После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, - говорится в сообщении. - Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки".

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Как отметил интернет-портал Computerworld.com со ссылкой на исследование веб-аналитиков из компании Net Applications, число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров.

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