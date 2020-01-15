США заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Ираке

Военнослужащие возглавляемой США коалиции не пострадали в результате обстрела базы к северу от Багдада, сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Войска коалиции не были затронуты в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Тажи", - написал Кэггинс в Twitter.

По данным иракской стороны, Военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась обстрелу реактивными снарядами типа "Катюша" (системы залпового огня).

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