В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

По меньшей мере 26 человек, в том числе 17 детей, обратились за медицинской помощью после того, как самолет пролил авиатопливо на детской площадке при начальной школе в Лос-Анджелесе в США, сообщает пожарная служба города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По последним данным, количество обратившихся за медицинской помощью составляет 17 детей и девять взрослых. Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия. Подтверждено разлитое вещество - им является авиатопливо", - сообщает пожарная служба Лос-Анджелеса.

В настоящей момент 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи находятся на месте происшествия для оказания помощи потерпевшим.

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