В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

15 января 2020 07:25 (UTC+04:00)

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса, передает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил телеканалу, что инцидент произошел вскоре после полудня. Отмечается, что в общей сложности речь идет о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна - старшая.

По данным телеканала, в полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

При этом согласно данным, опубликованным в Twitter пожарной службы округа Лос-Анджелеса, число пострадавших составило 44 человека. По данным службы, затронутыми оказались территории четырех школ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Другие страны 07:02
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
США 06:19
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом превысило 40 человек (Обновлено)
США 05:16
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин
Китай 05:02
США заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Ираке
США 01:54
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января
США 00:52
Лента новостей
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Другие страны 07:02
Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - ЕС
Турция 06:40
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
США 06:19
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
Другие страны 06:02
ВОЗ: пока нет ясности в том, передается ли вирус новой пневмонии от человека к человеку
В мире 05:35
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом превысило 40 человек (Обновлено)
США 05:16
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин
Китай 05:02
СМИ сообщили о подавлении вооруженного мятежа в столице Судана
В мире 04:24
В Израиле отказались комментировать сообщения об атаке на базу в Сирии
Израиль 03:36