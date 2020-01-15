В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса, передает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил телеканалу, что инцидент произошел вскоре после полудня. Отмечается, что в общей сложности речь идет о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна - старшая.

По данным телеканала, в полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

При этом согласно данным, опубликованным в Twitter пожарной службы округа Лос-Анджелеса, число пострадавших составило 44 человека. По данным службы, затронутыми оказались территории четырех школ.

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