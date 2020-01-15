Трамп планирует посетить Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в недалеком будущем посетит Китай, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я собираюсь в Китай в недалеком будущем", - заявил Трамп, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.

Говоря об этом соглашении, президент назвал его историческим и выразил уверенность, что оно "исправит недостатки прошлого и даст будущее экономической справедливости и безопасности для американских рабочих, фермеров и семей".

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