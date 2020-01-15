Трамп ждет, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация не ожидает третьего этапа переговоров по торговой сделке с Китаем, скорее всего, соглашение будет окончательным по итогам "второй" фазы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"И это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три", - заявил Трамп, выступая на подписании церемонии первого этапа торгового соглашения с Китаем.

Он добавил, что переговоры по "второй" фазе начнутся в "ближайшее время".

Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти президента Дональда Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.

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