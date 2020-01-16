В Белом доме назвали условие выхода из торгового соглашения с Китаем

США не исключили выход из торгового соглашения с Китаем, если одна из сторон не будет выполнять свои обязательства и не будет показывать стремления устранить эти нарушения, заявил в рамках телефонного брифинга высокопоставленный сотрудник американской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если (одна из сторон) не будет изъявлять готовность устранять эти нарушения,… единственное средство в этом случае - выход из соглашения", - сказал он.

Он также добавил, что срок для консультаций по устранению подобных нарушений "примерно 90 дней".

Ранее Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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