Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США в четверг начнет рассмотрение обвинений президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Выступая в сенате, Макконнелл заявил, что в четверг в полдень заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа.

В тот же день будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать процесс в сенате, где сенаторы будут играть роль присяжных.

Палата представителей проголосовала в среду за передачу дела об импичменте президенту Дональду Трампу в сенат.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.

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