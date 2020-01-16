США заявили о начале обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем

16 января 2020 06:44 (UTC+04:00)

США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торговой сделки, соглашение по первой фазе которой было подписано в Вашингтоне в среду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

"Мы уже начали обсуждения по второй фазе сделки", - заявил Пенс, не раскрыв какие-либо подробности.

"Как я уже говорил сегодня, американский народ может быть уверен в том, что президент [США Дональд] Трамп при наличии первой фазы сделки будет продолжать решительно отстаивать рабочие места в Америке по мере продолжения переговоров, нацеленных на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем в долгосрочной перспективе", - заверил вице-президент США.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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