Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории

16 января 2020 18:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров, подписанное США и Китаем в среду, является "одной из величайших когда-либо заключенных сделок", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одна из величайших когда-либо заключенных сделок! Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. $250 миллиардов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе [торгового соглашения]. В истории США никогда не было ничего подобного. Следующей будет USMCA (новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады)", - написал он на своей странице в Twitter.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам президента США, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Талибан предложил США установить временное перемирие
Другие страны 17:46
Узбекистан намерен привлечь китайские инвестиции в развитие Ташкента
Бизнес 14:35
В Китае произошло сильное землетрясение
Китай 13:23
Цены на нефть растут после подписания первой части торговой сделки США и КНР
США 10:05
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай 09:21
Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом
Китай 07:43
Лента новостей
ЕБРР побил рекорд по инвестициям в Узбекистан в 2019 году
Бизнес 19:02
Консервное предприятие Азербайджана расширит географию поставок гранатового сока
Бизнес 19:02
ТОП-5 стран, экспортирующих бензин и дизельное топливо в Грузию
Энергетика 19:01
Катарская авиакомпания планирует новые рейсы в Казахстан
Транспорт 19:00
Прогноз по инфляции в Узбекистане на 2020 год остался без изменений
Финансы 18:48
Глава МИД Германии: Хафтар заявил, что готов соблюдать перемирие в Ливии
Европа 18:47
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана значительно увеличил активы
Финансы 18:46
В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
Культура 18:31
Предприятие Азербайджана незначительно увеличило экспорт стройматериалов
Бизнес 18:21