В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

16 января 2020 21:23 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США не планируют покидать Ирак, Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака", - отметил он, добавив, что США "все еще ведут консультации с иракской принимающей стороной" по поводу пребывания американских войск в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории
США 18:07
Талибан предложил США установить временное перемирие
Другие страны 17:46
Цены на нефть растут после подписания первой части торговой сделки США и КНР
США 10:05
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай 09:21
Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом
Китай 07:43
США заявили о начале обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем
США 06:44
Лента новостей
Полиция сообщила о новых задержаниях на акции протеста в Париже
Европа 21:53
Меркель назвала "хорошим известием" готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии
Европа 21:38
Отчисления таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли
Финансы 21:08
Али Асадов утвердил план мероприятий по исполнению поручений Президента Азербайджана
Политика 21:06
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм
Туризм 20:47
В Азербайджане утверждены правила прогнозирования доходов госбюджета
Финансы 20:47
В Грузии выросла сумма, полученная банками в счет уплаты просроченных кредитов
Финансы 20:42
Али Асадов поздравил нового премьер-министра России
Политика 20:20
Госагентство ОМС Азербайджана о применении механизма совместного финансирования
Общество 20:12