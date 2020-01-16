США дали определенный срок на завершение сделок, попадающих под действие новых санкций против Ирана

16 января 2020 23:31 (UTC+04:00)

Власти США предоставили 90 дней на завершение сделок с компаниями, попадающими под действие новых секторальных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина, передает Trend, со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе власти США объявили об ужесточении санкционного режима против Тегерана. В частности, американский президент Дональд Трамп подписал указ, который, помимо прочего, позволяет вводить ограничительные меры против физических и юридических лиц, связанных с рядом секторов иранской экономики, в числе которых строительство, текстильная промышленность, горное дело.

"У лиц, участвующих в операциях, которые могут подпасть под санкции в соответствии с указом 13902 в отношении строительного, горнодобывающего, промышленного и текстильного секторов иранской экономики, есть период в 90 дней <...>, чтобы свернуть сделки, не попадая [в течение этого времени] под действие рестрикций. <...> Этот период <...> истекает 9 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Запрет распространяется и на иностранные финансовые учреждения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Иран 00:58
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 16 января 22:27
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак
США 16 января 21:23
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории
США 16 января 18:07
Талибан предложил США установить временное перемирие
Другие страны 16 января 17:46
Цены на нефть растут после подписания первой части торговой сделки США и КНР
США 16 января 10:05
Лента новостей
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing
Иран 00:58
Испанского банкира осуждили за попытку вывезти свою картину Пикассо
Европа 00:40
В пражском туннеле сгорел Lamborghini
Европа 00:21
В Чехии назвали условия для визита Земана в Китай
Европа 00:03
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП с кризиса 2008 года
В мире 16 января 23:47
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Другие страны 16 января 23:16
В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки
Другие страны 16 января 22:59
Число жертв ракетного обстрела Алеппо растет
Арабские страны 16 января 22:43
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 16 января 22:27