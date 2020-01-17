Мексика и США согласовали план борьбы с трафиком оружия и наркотиков

17 января 2020 03:57 (UTC+04:00)

МИД Мексики заявил, что по результатам встречи делегаций Мексики и США согласована двусторонняя программа борьбы с незаконным трансграничным оборотом наркотиков и оружия, а также финансированием международных преступных сообществ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласована общая двусторонняя программа по сокращению незаконного оборота оружия, наркотиков и финансовых ресурсов транснациональных преступных сетей на суше, на море, в портах и ​​аэропортах, в которой организованные преступные организации воспринимаются как экономические субъекты, финансы которых должны стать мишенью", - говорится в заявлении на сайте МИД Мексики.

По данным министерства национальной обороны Мексики, за 10 лет в страну было нелегально ввезено свыше 2 миллионов единиц огнестрельного оружия, в основном с территории Соединенных Штатов.

За 2019 год на территории страны изъяты 9,7 тысячи единиц огнестрельного оружия и 294 тонны наркотических веществ.

Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).

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