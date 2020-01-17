При ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены

17 января 2020 10:06 (UTC+04:00)

При ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака были контужены 11 американских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг портал Defense One, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников в Пентагоне, пострадавшие на этой неделе были доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования.

В штабе операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, в целом подтвердили информацию источников издания. "Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-эль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", - приводит издание слова официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате атаки "ни один американец не пострадал". Он также допускал, что Тегеран при нанесении удара пытался избежать значимого ущерба для США.

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